Как Киеву остановить Путина: украинский генерал озвучил важный шаг

Для того, чтобы остановить агрессию России, Украине стоит вплотную заняться производством собственных ракет.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил ветеран внешней разведки Украины Василий Богдан.

"Украина должна быть готова ко всему. В частности, нам нужно заниматься производством собственных ракет, особенно в условиях, когда прекращено действие договора РСМД. Да, у нас есть государственная программа "Ракетный щит" (комплекс восстановительных действий в отношении ракетного потенциала Украины. Активно внедряется и разрабатывается после начала военной агрессии России, - "Апостроф") и мы ни у кого не должны спрашивать разрешения на производство ракет", - говорит он.

Подробнее о главных угрозах России на выборах в Украине, читайте в материале "Апострофа": Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного – генерал.