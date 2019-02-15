Моя земля: скандальный украинский нардеп собрался посетить Крым

Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий заявил, что намерен в ближайшее время посетить оккупированный Крым.

Об этом пишут "Известия".

По его словам "позиция правящих кругов не оказывает влияния на личную убежденность и принципиальные взгляды многих граждан".

"Я как ездил в Крым, так и буду ездить. Я считаю эту землю своей, поскольку у меня там живут близкие родственники и с этой территорией связана часть истории моей жизни", - заявил политик.

Балицкий отметил, что в Крым планирует поехать в ближайшее время.

"Может быть получится 8 марта или после выборов. Я не вижу в этом проблемы", - сказал он.

Нардеп также добавил, что лично знаком и с другими депутатами Верховной рады, которые пересекали границу с Крымом после аннексии, однако называть имена отказался.

Как сообщал "Апостроф", ранее Балицкий выступал за предоставление Запорожской области специального статуса в составе Украины и принимал участие в круглом столе при Верховной Раде, посвященному этой теме.

Также СМИ сообщали о том, что сын Евгения Балицкого - Александр отгулял свадьбу в оккупированном Россией Крыму на яхте с флагом РФ.

В ноябре 2017 года против Балицкого открывали дело за сепаратистские высказывания.