​Мюнхенская конференция: Тимошенко с Волкером обсудили вопрос мира на Донбассе

16 февраля в рамках участия в мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

По этом говорится на официальном сайте партии.

Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности военную агрессию России на Востоке нашего государства, возможные пути войны и достижения устойчивого мира на Донбассе и вопросы двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

Юлия Тимошенко отметила необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с привлечением Верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

"Наша политическая сила делала и делает все возможное для защиты национальных интересов Украины", - сказала она, поставив подробно о мирный план "Новая стратегия мира", разработанный группой экспертов по инициативе лидера "Батькивщины".

Кроме того, Тимошенко поблагодарила США за помощь нашей стране и отметила, что нужно активизировать усилия демократического мира для скорейшего решения военного конфликта в Донбассе.

Она также подчеркнула важность сохранения политики санкций против России к прекращению войны в Донбассе и возвращения Крыма Украине.

Со своей стороны Волкер заверил в поддержке суверенитета и независимости нашего государства, отметив, что США и впредь будут прилагать усилия для восстановления территориальной целостности нашей страны и установления мира на Востоке.

Речь шла также о ситуации с проведением реформ в Украине, в частности борьбы с коррупцией.

Во встрече принимал участие и заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.

Напомним, что 15-16 февраля Юлия Тимошенко и Григорий Немыря принимают участие в мероприятиях Мюнхенской безопасности конференции, которая проходит в городе Мюнхен (Германия).