Стену Яценюка предложили построить на границе с еще одной страной

Украине необходимо продолжить фортификационный проект "Стена" вдоль границы с Республикой Беларусь.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол, эксперт по международному праву, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко во время заседания Верховной Рады, передает Depo.ua.

"Было в свое время предложение премьер-министра Яценюка построить вдоль границы с Россией европейский вал или защитную стену. Мне кажется, что надо как можно быстрее закончить оборудования и строительство этого вала и продолжить его также и вдоль украинского-белорусской границы", - сказал Василенко.

По его мнению, такие действия Украины "Вперед возможность нанесения удара и по этому направлению".