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НАБУ обвиняет известного нардепа ​в незаконном выводе из неплатежеспособного банка крупной суммы денег: подробности

среда, 20 февраля 2019, 12:38

Национальным антикоррупционным бюро Украины начата проверка достоверности данных, представленных в имущественной декларации народным депутатом Игорем Луценко (уголовное производство № 52018000000001213, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований 19 декабря 2018 года).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вложений физических лиц.

Проверка осуществляется в рамках досудебного расследования НАБУ в соответствующем уголовном производстве по фактам, установленным совместно Фондом гарантирования вкладов физических лиц и правоохранительными органами, указывающими на совершение народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации).

Так, по данным НАБУ Луценко вывел из неплатежеспособного банка 750 тыс. грн несмотря на запрет проведения любых платежей и скрыл этот факт при декларировании.

"На основании постановления Правления НБУ об отнесении ПАО "БАНК" КИЕВСКАЯ РУСЬ "в категорию неплатежеспособных в Банке была введена временная администрация. А за день до того, 19 марта 2015, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тыс грн с собственного текущего счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И. В. Гнатенко. После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту последней", - говорится на сайте Фонда гарантирования вложений физических лиц.

Каким образом депутату удалось вывести средства из банка, в котором были заблокированы все платежи - пока не сообщается. Но по предварительным выводам следствия, наиболее вероятным является внебанковская передача денег главным бухгалтером банка народному депутату - в таком случае эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко. Однако в электронной декларации народного депутата за 2015 год указано только деньги в другом банке - в ПАО "Укринбанк": 700007 грн, 14 000 Евро и 100 000 долларов США.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Игорь Луценко, НАБУ

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