НАТО ответило Путину на "подхрюкивание" США

НАТО призвало президента России Владимира Путина соблюдать договор о РСМД в ответ на его эмоциональное заявление о "подхрюкивании" США.

Об этом заявил заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет, передает Telegram-канал 360tv.

"Мы приняли к сведению послание президента Владимира Путина от 20 февраля. Российские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности",— сказал он.

По его словам, НАТО "не хочет новой гонки вооружений".

Напомним, в среду, 20 февраля, во время выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что НАТО заискивает перед США, "подхрюкивая" им в вопросе выхода США из ДРСМД.

"Но они (США, - прим. ред.) сами все нарушают (Договор о ракетах средней и меньшей дальности, - прим. ред.), а потом ищут оправдания и назначают виновных. И своих саттелитов (стран НАТО, - прим. ред.) мобилизуют, которые аккуратненько, но подхрюкивают американцам по этому вопросу", - сказал Путин.

Как сообщал "Апостроф", ранее военный из НАТО рассказал, когда Путин задумал захватить Украину.