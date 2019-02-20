РУС. | УКР.

среда, 20 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

19:05
На Донбассе оккупанты несут огромные потери: семьям боевиков приказали молчать
19:02
Burberry попал в скандал: бренд обвинили в пропаганде суицида
18:46
Переломы и синяки: в Киеве парень чудом выжил после падения с 9 этажа
18:42
Бойко назвал развитие космической отрасли стратегически важным для Украины
18:28
На Донбассе ликвидирован очередной "герой Новороссии": опубликованы фото
18:23
​Продам долги: как в Украине придумали схему вывода капитала из подсанкционного банка
18:19
Били, запугивали пистолетом: финалистка Нацотбора на Евровидение рассказала о домашнем насилии
18:14
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женской индивидуальной гонки
17:59
НАТО ответило Путину на "подхрюкивание" США
17:36
Появились неожиданные подробности избиения звезды "Кадетов"
17:36
​Что происходит с ценами на автогаз: озвучены цифры
17:29
Украинские биатлонисты вошли в топ-15 первой гонки чемпионата Европы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

НАТО ответило Путину на "подхрюкивание" США

среда, 20 февраля 2019, 17:59

НАТО призвало президента России Владимира Путина соблюдать договор о РСМД в ответ на его эмоциональное заявление о "подхрюкивании" США.

Об этом заявил заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет, передает Telegram-канал 360tv.

"Мы приняли к сведению послание президента Владимира Путина от 20 февраля. Российские заявления с угрозами нацелиться на союзников неприемлемы. Мы призываем Россию сосредоточиться на возвращении к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности",— сказал он.

По его словам, НАТО "не хочет новой гонки вооружений".

Напомним, в среду, 20 февраля, во время выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что НАТО заискивает перед США, "подхрюкивая" им в вопросе выхода США из ДРСМД.

"Но они (США, - прим. ред.) сами все нарушают (Договор о ракетах средней и меньшей дальности, - прим. ред.), а потом ищут оправдания и назначают виновных. И своих саттелитов (стран НАТО, - прим. ред.) мобилизуют, которые аккуратненько, но подхрюкивают американцам по этому вопросу", - сказал Путин.

Как сообщал "Апостроф", ранее военный из НАТО рассказал, когда Путин задумал захватить Украину.

Фотовзгляд

Все галереи
Фестиваль гигантских китайских фонарей в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

С крокодилами договориться нельзя: офицер США объяснил, почему Украина выбирает НАТО

Перед выборами в Украине Россия может ударить на разных "фронтах" - Эдвард Лукас

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: