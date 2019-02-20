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Тимошенко озвучила главную обязанность власти

среда, 20 февраля 2019, 16:56

Новая власть в Украине должен вернут политику социальной справедливости и доверие людей к государству.

Об этом на своей странице в Facebook ко Дню социальной справедливости, введенному ООН в 2009 году, написала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

"Обязанность любой власти - заботиться о своих гражданах. Только так можно построить цивилизованное государство и современное гражданское общество", - написала она.

Кандидат в президенты подчеркнула, что социальная справедливость - это всемирно признанный тренд, а не "предвыборный популизм", как пытается убедить украинцев действующая власть.

По ее словам, в Украине сегодня сложилась уникальная ситуация, когда социальной политикой не занимается, по сути, никто.

"Власти значительно ближе по душе надевать вышитые рубашки, говорить пафосные речи и упорно петь патриотические песни, чем увеличивать пенсии или социальные выплаты. Власть устранилась от своих социальных обязательств в отношении собственных граждан. Выживайте, кто как хочет, говорит она людям", - возмутилась Тимошенко.

В то же время, как отметила политик, люди получают только новые платежки с астрономическими счетами за коммуналку и "пустые обещания, что скоро будет лучше". Также она добавила, что те политики и отдельные политические силы, которые требуют реального улучшения жизни людей, сразу клеймятся "популистами".

"Заботиться о людях в Украине - не модно. И никому в высоких кабинетах не болит, что сейчас наша страна стала самой бедной страной региона, а абсолютно подавляющее большинство населения живет далеко за чертой бедности", - резюмировала она.

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