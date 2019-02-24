Долгосрочный проект: озвучен печальный прогноз об агрессии Путина в Украине

Россияне рассматривают военный конфликт на Донбассе как долгосрочное противостояние.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

"Война на Донбассе, очевидно, пошла не так, как они планировали - они серьезно просчитались касательно украинской внутренней политики. Однако у них до сих пор остались эти амбиции, поэтому пока рано говорить, что Россия проиграла, победила или остановилась. Потому что для россиян это долгосрочный проект по покорению Украины, и они еще не сдались. Поэтому мы где-то посередине всего противостояния", - говорит он.

По его словам, Кремль, на данный момент занял выжидательную позицию насчет Украины.

"Россияне считают, что до сих пор могут использовать недостаточность реформ и слабые стороны украинского государственного управления, и это опасно. Сейчас они ждут. Россияне почти перестали надеяться, что они могут "победить" на президентских выборах - пророссийские кандидаты есть, но они не очень популярны. Думаю, они ожидают, чтобы как можно больше вмешаться в парламентские выборы, а затем попытаться подкупить людей, чтобы остановить политический процесс и углубить неэффективность украинской системы", - уверен эксперт.

Подробнее о том, почему россияне никогда не откажутся от планов покорить Украину, читайте в материале "Апострофа": Россия еще не сдалась в Украине: в чем опасность вмешательства в выборы.