Генерал НАТО предупредил мир об огромной угрозе России

Заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард в своем выступлении в Европейском парламенте обвинил РФ в попытке разрушить международный порядок.

Об этом сообщает "Польское Радио".

Вице-председатель вооруженных сил НАТО в Европе заявил, что после распада Советского Союза многие государства признали мир чем-то данным раз и навсегда. При этом вместо коллективной обороны было решено сосредоточиться на миротворческих миссиях.

"В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Это полностью изменило евроатлантическую среду безопасности. Мы не были к этому готовы", - сказал Эверард.

Генерал отметил, что Североатлантический альянс одного государственного соперника - Россию.

"Сегодня мы вынуждены помериться с более опасной Россией, которая хочет восстановить свою позицию, уничтожая международный порядок", - добавил он.

По его мнению, намерением Москвы является не победа в длительной войне, а реализация коротких кампаний с конкретной целью, с помощью гибридной войны, в которую входят стратегическое запугивания, дезинформация и дестабилизация.

Как сообщал "Апостроф", ранее военный из НАТО рассказал, когда Путин задумал захватить Украину.