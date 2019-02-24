РУС. | УКР.

воскресенье, 24 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

13:50
Лучше меня: британский суперчемпион ярко высказался о Ломаченко
13:27
​Лукашенко помог Украине бить "ихтамнетов" Путина на Донбассе: подробности
13:23
MARUV на Евровидении-2019: в сети указали на еще одну "зраду"
13:00
Чемпионат Европы по биатлону: результаты и видео женской гонки преследования в Раубичах
12:56
Украину задавит: синоптик рассказал о погоде на начало недели
12:55
Украинская биатлонистка вошла в топ-10 заключительной гонки чемпионата Европы
12:54
Генерал НАТО предупредил мир об огромной угрозе России
12:24
Война не по плану: стало известно, почему Путин не отступит от Украины
12:21
Умер известный украинский композитор
12:20
Украинский клуб опозорился во время матча Премьер-лиги: опубликовано фото
12:20
Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Сити: расписание трансляций
11:54
В России спустя 60 лет назвали убийцу группы Дятлова
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Генерал НАТО предупредил мир об огромной угрозе России

воскресенье, 24 февраля 2019, 12:54

Заместитель главнокомандующего вооруженных сил НАТО в Европе генерал Джеймс Эверард в своем выступлении в Европейском парламенте обвинил РФ в попытке разрушить международный порядок.

Об этом сообщает "Польское Радио".

Вице-председатель вооруженных сил НАТО в Европе заявил, что после распада Советского Союза многие государства признали мир чем-то данным раз и навсегда. При этом вместо коллективной обороны было решено сосредоточиться на миротворческих миссиях.

"В 2014 мы были шокированы, когда Россия аннексировала Крым. Это полностью изменило евроатлантическую среду безопасности. Мы не были к этому готовы", - сказал Эверард.

Генерал отметил, что Североатлантический альянс одного государственного соперника - Россию.

"Сегодня мы вынуждены помериться с более опасной Россией, которая хочет восстановить свою позицию, уничтожая международный порядок", - добавил он.

По его мнению, намерением Москвы является не победа в длительной войне, а реализация коротких кампаний с конкретной целью, с помощью гибридной войны, в которую входят стратегическое запугивания, дезинформация и дестабилизация.

Как сообщал "Апостроф", ранее военный из НАТО рассказал, когда Путин задумал захватить Украину.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Спойлеры, торпеды и бизнесмены: кто и как пытается запутать избирателей в Украине

В Украине президентом может стать любой за 350 млн долларов - политический эксперт

Человек в футляре: чем привлекает электорат Юрий Бойко

Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: