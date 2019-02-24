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Стало известно о важной потере Путина из-за войны в Украине

воскресенье, 24 февраля 2019, 17:23

Из-за военного конфликта в Украине количество украинцев в России только за последний год сократилось втрое.

Об этом сообщает Росстат.

В частности, уточняется, что Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию. К тому же значительно меньшим стал поток трудовой миграции. Например, перестали приезжать мигранты из Донбасса, оккупированного Россией.

Что касается цифр, то с 47,7 в 2017 году количество украинцев уменьшилась до 14,8 тысячи человек в 2018 году. Так, Украина опустилась на третью строчку в данных Росстата. На данный момент Таджикистан и Казахстан стали главными поставщиками рабочей силы в Россию.

При этом, сами украинцы в вопросе трудовой миграции стали отдавать предпочтение для заработков не России, а Польше и другим странам Европы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше придумали, как облегчить жизнь украинцам.

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