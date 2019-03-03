Знает, где черта: украинский генерал объяснил, зачем Путин "надувает щеки"

Руководство РФ давно осознало, что их агрессивные действия в Украине ни к чему не приведут.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Россия постепенно загнала себя в тупик своими агрессивными действиями, в том числе и в Украине. Они поняли, что здесь им особо ничего не удастся. Поэтому они блефуют, пускают пыль в лицо и надувают щеки. Они прекрасно понимаю, где черта, которую им переступать нельзя - эту "красную линию" им определили", - сказал он.

Богдан подчеркнул, что информационно-психологическими атаками Россия пытается ввести в заблуждение мировое сообщество, свое общество и как-то повлиять на украинский электорат.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию.