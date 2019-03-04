Стало известно, как Путин отреагирует на провал планов Кремля на выборах в Украине

Поражение пророссийских сил на выборах президента Украины, а также – парламентских, вряд ли приведет к новой агрессии России против Украины.

Такое мнение в колонке для "Апострофа" выразил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"До завершения президентских и парламентских выборов Путин не будет принимать никаких мер ни по выполнению Минских договоренностей, ни навстречу урегулированию ситуации на востоке Украины и в Крыму", - сказал генерал.

Вместе с тем он допустил, что после выборов ситуация может измениться: "после выборов – посмотрим".

Однако, Богдан не верит в то, что "победа украинских сил на президентских и парламентских выборах в Украине" побудит президента РФ Владимира Путина к "какой-то широкомасштабной агрессии".

Впрочем, он подчеркнул, что несмотря на мизерные шансы, "такая угроза есть".

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