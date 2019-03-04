РУС. | УКР.

понедельник, 4 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 марта

07:45
Появились подробности страшной смерти мужчины возле ТЦ в Харькове
07:27
​В США страшный торнадо убил десятки человек: фото и видео
07:19
Боевики понесли крупные потери на Донбассе: стало известно об ответке ВСУ
06:58
​В Киеве иностранец на BMW устроил ДТП из-за ссоры: много пострадавших, фото и видео
06:57
"Легенда" боевиков ДНР перешла на сторону Украины: опубликовано видео
06:34
Стало известно, как Путин отреагирует на провал планов Кремля на выборах в Украине
06:30
Гороскоп на 4 марта: Близнецам нельзя доверять незнакомцам, а Раки будут конфликтны
05:39
​Берегитесь дождей: синоптики уточнили прогноз погоды на 4 марта, карта
04:26
В России спортсмены сломали стол, набросившись на Путина: видео
03:30
В России умер бывалый наемник Путина с Донбасса и Сирии: фото
02:28
Оккупанты в Крыму отдали жилой район военным: людей попросили на выход
01:17
В сети показали убожество "пальмовой" Масленицы у боевиков ЛНР
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, как Путин отреагирует на провал планов Кремля на выборах в Украине

понедельник, 04 марта 2019, 06:34

Поражение пророссийских сил на выборах президента Украины, а также – парламентских, вряд ли приведет к новой агрессии России против Украины.

Такое мнение в колонке для "Апострофа" выразил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"До завершения президентских и парламентских выборов Путин не будет принимать никаких мер ни по выполнению Минских договоренностей, ни навстречу урегулированию ситуации на востоке Украины и в Крыму", - сказал генерал.

Вместе с тем он допустил, что после выборов ситуация может измениться: "после выборов – посмотрим".

Однако, Богдан не верит в то, что "победа украинских сил на президентских и парламентских выборах в Украине" побудит президента РФ Владимира Путина к "какой-то широкомасштабной агрессии".

Впрочем, он подчеркнул, что несмотря на мизерные шансы, "такая угроза есть".

Подробнее читайте в материале: Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сепаратизм в Украине произошел, потому что люди не чувствовали своей сопричастности к Родине - Наталья Заболотная

Путин загнал себя в тупик, но уже не может перейти через красную линию

Совместный фронт против Порошенко: что стоит за объединением Гриценко и Садового

Осколки полетели на Банковую: на что повлияет громкий "военный" скандал, в котором фигурирует Россия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: