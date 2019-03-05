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Тимошенко заявила о первом шаге к снижению тарифов на газ

вторник, 05 марта 2019, 20:03

Постановление Окружного админсуда Киева о незаконности решения Кабинета министров от 2016 года о повышении цен на газ стало базой для снижения тарифов вдвое, о котором обещала "Батькивщина".

Об этом во время митинга в городе Красилов Хмельницкой области заявила Юлия Тимошенко.

"Вчера мы с вами выиграли суд. Два года мы судились с правительством за то, что они незаконно поставили цену на газ и необоснованно", - отметила политик.

По ее словам, накануне выборов "суд принял решение, что Кабинет министров не имел права устанавливать такую цену, что она завышена и должна быть снижена немедленно".

"Теперь у нас есть база для того, чтобы новый президент сразу после президентских выборов вернул старый порядок, когда украинский газ шел украинцам, и поставил вдвое более низкую цену на газ. Ведь даже суд сказал, что это правильно", - отметила кандидат в президенты.

Тимошенко обратила внимание на то, что после снижения цены на газ, тарифы на тепло и горячую воду также будут снижены вдвое.

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