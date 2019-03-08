​Минус 5: появился окончательный список кандидатов в президенти Украины

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта и обнародовала полный список баллотирующихся.
Об этом сообщила ЦИК ночью 8 марта, передает "Укринформ".
В частности, Центризбирком отменил регистрацию кандидатами в президенты народных депутатов Дмитрия Добродомова, выдвинутого партией "Общественное движение "Народный контроль", Евгения Мураева, выдвиженца от партии "Наши" и бывшего журналиста расследователя Дмитрия Гнапа, выдвиженца от партии "Сила людей".
Таким образом, баллотироваться на пост президента будут 39 кандидатов:
- Игорь Шевченко (самовыдвиженец),
- Сергей Каплин (кандидат от Социал-демократической партии),
- Валентин Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"),
- Виталий Скоцик (самовыдвиженец),
- Анатолий Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"),
- Виталий Куприй (самовыдвиженец),
- Геннадий Балашов (кандидат от партии "5.10"),
- Ольга Богомолец (самовыдвиженка),
- Александр Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП"),
- Роман Насиров (самовыдвиженец),
- Юрий Бойко (самовыдвиженец),
- Олег Ляшко (кандидат от Радикальной партии),
- Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец),
- Александр Вилкул (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"),
- Юлия Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"),
- Александр Мороз (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"),
- Илья Кива (кандидат от Социалистической партии Украины),
- Руслан Кошулинский (кандидат от партии "ВО" Свобода "),
- Александр Данилюк (самовыдвиженец),
- Сергей Тарута (кандидат от партии "Основа"),
- Владимир Зеленский (кандидат от партии "Слуга народа"),
- Инна Богословская (самовыдвиженка), Игоря Смешко (самовыдвиженец),
- Николай Габер (самовыдвиженец),
- Юрий Деревянко (кандидат от партии "Воля"),
- Роман Бессмертный (самовыдвиженец),
- Виктор Бондарь (кандидат от партии "Відродження"),
- Сергей Носенко (самовыдвиженец),
- Руслан Ригованов (самовыдвиженец),
- Виктор Кривенко (кандидат от партии "Народный рух"),
- Андрей Новак (кандидат от партии "Патриот"),
- Василий Журавлев (кандидат от партии "Стабильность"),
- Юрий Тимошенко (самовыдвиженец),
- Петр Порошенко (самовыдвиженец),
- Юрий Кармазин (самовыдвиженец),
- Юлия Литвиненко (самовыдвиженка),
- Александр Ващенко (самовыдвиженец),
- Владимир Петров (самовыдвиженец),
- Александр Соловьев ("Разумная сила").
Как сообщал "Апостроф", 7 марта кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуруз выборов в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.