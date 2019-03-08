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​Минус 5: появился окончательный список кандидатов в президенти Украины

пятница, 08 марта 2019, 09:26

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта и обнародовала полный список баллотирующихся.

Об этом сообщила ЦИК ночью 8 марта, передает "Укринформ".

В частности, Центризбирком отменил регистрацию кандидатами в президенты народных депутатов Дмитрия Добродомова, выдвинутого партией "Общественное движение "Народный контроль", Евгения Мураева, выдвиженца от партии "Наши" и бывшего журналиста расследователя Дмитрия Гнапа, выдвиженца от партии "Сила людей".

Таким образом, баллотироваться на пост президента будут 39 кандидатов:

  • Игорь Шевченко (самовыдвиженец),
  • Сергей Каплин (кандидат от Социал-демократической партии),
  • Валентин Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"),
  • Виталий Скоцик (самовыдвиженец),
  • Анатолий Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"),
  • Виталий Куприй (самовыдвиженец),
  • Геннадий Балашов (кандидат от партии "5.10"),
  • Ольга Богомолец (самовыдвиженка),
  • Александр Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП"),
  • Роман Насиров (самовыдвиженец),
  • Юрий Бойко (самовыдвиженец),
  • Олег Ляшко (кандидат от Радикальной партии),
  • Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец),
  • Александр Вилкул (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"),
  • Юлия Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"),
  • Александр Мороз (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"),
  • Илья Кива (кандидат от Социалистической партии Украины),
  • Руслан Кошулинский (кандидат от партии "ВО" Свобода "),
  • Александр Данилюк (самовыдвиженец),
  • Сергей Тарута (кандидат от партии "Основа"),
  • Владимир Зеленский (кандидат от партии "Слуга народа"),
  • Инна Богословская (самовыдвиженка), Игоря Смешко (самовыдвиженец),
  • Николай Габер (самовыдвиженец),
  • Юрий Деревянко (кандидат от партии "Воля"),
  • Роман Бессмертный (самовыдвиженец),
  • Виктор Бондарь (кандидат от партии "Відродження"),
  • Сергей Носенко (самовыдвиженец),
  • Руслан Ригованов (самовыдвиженец),
  • Виктор Кривенко (кандидат от партии "Народный рух"),
  • Андрей Новак (кандидат от партии "Патриот"),
  • Василий Журавлев (кандидат от партии "Стабильность"),
  • Юрий Тимошенко (самовыдвиженец),
  • Петр Порошенко (самовыдвиженец),
  • Юрий Кармазин (самовыдвиженец),
  • Юлия Литвиненко (самовыдвиженка),
  • Александр Ващенко (самовыдвиженец),
  • Владимир Петров (самовыдвиженец),
  • Александр Соловьев ("Разумная сила").

Как сообщал "Апостроф", 7 марта кандидат в президенты Украины, лидер партии "Наши" Евгений Мураев заявил, что снимает свою кандидатуруз выборов в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

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