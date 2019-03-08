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Тимошенко указала на важность переговоров по Донбассу в формате "Будапешт плюс"

пятница, 08 марта 2019, 09:33

Новый формат переговоров "Будапешт плюс" по войне на Донбассе является путем к миру в Украине.

Об этом Юлия Тимошенко заявила на телеканале 1 + 1.

По ее словам, Минский переговорный процесс зашел в тупик и нам надо немедленно менять стратегию достижения мира в Украине.

По мнению лидера "Батькивщины", действующей власти надо было сразу правильно организовывать дипломатический процесс: не идти на Минские переговоры, которые посадили за стол переговоров главарей ЛНР/ДНР, а обратиться к Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, когда Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии незыблемости своих границ.

Тимошенко отметила, Будапештский меморандум - это неотъемлемая часть международного права, кторая признана миром, чего не скажешь о Минских договоренностях.

К тому же, переговорный процесс в Минском формате, по сути, остановлен, сказала она. И заметила, что встречи на уровне лидеров в нормандской формате (участвовали лидеры Германии, Франции, России и Украины) не проиходят 2,5 года.

Тимошенко убеждена: "Мир будет установлен. И Донбасс, и Крым будут возвращены. Мы как Украина, все граждане, которые живут в Крыму и на Донбассе - единый народ".

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