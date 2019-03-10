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О работе и о личном: Тимошенко запустила новый сайт под выборы

воскресенье, 10 марта 2019, 13:27

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко запустила в сети персональную интернет-страницу под названием "Верю в Украину. Тимошенко 2019".

Ее личный сайт подробно рассказывает о ходе кампании. Там публикуются репортажи о встречах с избирателями, отчеты о поездках по регионам в рамках всеукраинского тура, рекламные и агитационные материалы, а также сообщения о поддержке лидера "Батькивщины" общественными организациями и профессиональными союзами.

На сайте также представлены письменные обязательства председателя партии - перечень конкретных шагов, которые она воплотит в жизнь после победы на выборах.

Отдельный раздел - полная программа действий Тимошенко в случае победы на выборах президента, которая будет выполняться с первого дня после выборов и базой для которой стал Новый курс - концепция коренных преобразований во всех сферах жизни.

На персональном сайте можно узнать до сих пор неизвестные многим подробности профессионального пути политика и интересные детали ее личной жизни.

Как известно, еще до появления "кандидатского" сайта Тимошенко активно использовала интернет как средство коммуникации с людьми.

В частности, активно использовались ее страницы в социальных сетях Facebook и Instagram.

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