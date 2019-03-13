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ФПУ поддержала социальную программу Тимошенко

среда, 13 марта 2019, 20:21

42 всеукраинские профсоюзные организации, которые насчитывают несколько миллионов членов, поддержали Социальную доктрину, является составной Нового курса Юлии Тимошенко.

Такое решение было принято сегодня в Киеве после встречи профсоюзного актива страны с лидером "Батькивщины" в пределах диалога "Украина: через экономический рост к новым социальным стандартам", передает пресс-служба партии.

Зато Юлия Тимошенко пообещала тесно сотрудничать с профсоюзами после избрания ее на пост президента Украины.

Как отметила председатель партии, вместе с ней над Социальной доктриной, пошаговым планом действий, который обеспечит уровень доходов, как в соседней Польше, работала большая отечественная интеллектуальная команда.

Новой власти, по мнению Юлии Тимошенко, удастся вдвое уменьшить налоговое давление, внедрить абсолютно новую денежно-кредитную политику, открыть доступ к кредитам под 2-3% годовых для ипотеки и построения собственного бизнеса, перейти на персонифицированную систему пенсионного обеспечения, ввести страховую медицину и снизить вдвое цены на газ.

"Я верю, что мы это сделаем быстро. Но без вас сломать систему невозможно. Сейчас у нас есть возможность победить и на президентских, и на парламентских выборах", - подчеркнула глава партии.

Приоритетом для следующего президента станет воспитание, интеллект и образование, которое должно быть доступным для всех граждан, независимо от уровня их доходов: "Бесплатная и качественное образование - это магнит, который притягивает в страну талантливых людей".

Положительных изменений, в частности возвращение внимания государства к проблемам педагогов, ожидает председатель Киевского профсоюза образования и науки Александр Яцун. Он надеется, что новая власть сделает ставку на интеллект, заботиться о педагогов и ученых и они будут получать зарплаты не менее, чем в странах ЕС.

Юлия Тимошенко также отметила, что кардинальные изменения в стране невозможны без изменения системы власти. И поможет в этом Новая Конституция, которая будет принята на всеукраинском референдуме. В предложенном Юлией Тимошенко Основном законе будет "целый раздел о профсоюзах и профильные организации, которые будут реальное участие в разработке государственных решений, направленных на развитие страны".

Как отметил председатель ФПУ Григорий Осовой, лидер "Батькивщины" пока - единственный кандидат в президенты, который откликнулся на предложение Федерации о встрече с профсоюзным активом.

Напомним, в 2015 году Юлия Тимошенко как лидер партии "Батькивщина" подписала с ФПУ Меморандум о сотрудничестве.

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