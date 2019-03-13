Порошенко в Чернигове не прислушался к советам своей охраны и пошел через толпу "Нацкорпуса": фото

После окончания Совета регионов в Чернигове, где сегодня находиkся президент Петр Порошенко, глава государства, вопреки рекомендациям Управления государственной охраны, принял решение пройти через толпу "Нацкорпуса", который пикетирует мероприятия с участием президента и требует быстрого суда над экс-заместителем Совета Национальной безопасности и обороны Гладковским.

Президент отказался садиться в авто, чтобы объехать пикетчиков, а направился к ним и прошел через толпу. Поравнявшись с представителями "Нацкорпуса", Порошенко заявил, что не допустит дестабилизации страны.

Обетом сообщает корреспондент Главкома с места событий.

После этого Порошенко пешком прошелся до площади, где была установлена сцена для его выступления перед черниговцами.

Как сообщалось, 11 марта активисты политсилы "Национальный корпус" анонсировали проведение новых акций протеста с требованиями к президенту Петра Порошенко относительно наказания причастных к хищению в оборонном секторе.

Напомним, что представители политической партии "Национальный корпус" появились на митинге президента Петра Порошенко в Черкассах в субботу, 9 марта.

После митинга произошли столкновения полиции с "Национальным корпусом". В частности, начальник Главного управления Национальной полиции области получил травмы. У него на лице было заметно кровь.

Утром 10 марта по больнице обратилось 22 работника полиции, получили травмы в результате столкновения в Черкассах с представителями "Национального корпуса". Девятнадцать из них госпитализированы. Сначала сообщалось о 15 пострадавших полицейских.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что поведение представителей "Национального корпуса" в Черкассах была недопустимым.

Перед этим в Киеве во время акции националистов с требованием арестовать бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына произошли столкновения возле Администрации президента.