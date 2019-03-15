Эксперты оценили шансы Тимошенко стать президентом

Юлия Тимошенко получит лучший результат в первом туре выборов и победит во втором любого из вероятных конкурентов.

Такие выводы во время пресс-конференции в ИА «Интерфакс-Украина» сделали политические эксперты.

Они проанализировали данные проведенного «Батькивщиной» анкетирования 2.5 миллионов украинский, которое показало, что 31-го марта Юлия Тимошенко набирает 31,68%, Владимир Зеленский - 20,96%, Петр Порошенко- 15,80%.

«Это реальные цифры, учитывая, что проведена такая огромная работа. Этих 2.5 миллиона, которые были опрошены, не может не идти ни в какое сравнение с социологическими выборкам, которые составляют около 2 тысяч респондентов», - отметил эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константина Матвиенко

По мнению аналитика, результаты сегодняшнего опроса полностью коррелируются с поддержкой, которая была оказана "Батькивщина" на выборах в объединенных территориальных общинах.

«Опрос также показал организационные способности партии "Батькивщина" и ее союзников защитить реальные результаты выборы, обезопасить общество от фальсификаций и манипуляций», - добавил эксперт корпорации «Гардарика».

Политологи склонны верить и данным анкетирования «Батькивщины» по результатам второго тура - в котором Юлия Тимошенко побеждает и Владимира Зеленского (50,53% против 40,55%) и Петра Порошенко - (57,50% против 31,20%).

Эксперты убеждены, что выбирая нового президента, украинцы будут учитывать ответственность, которую несет будущий глава государства перед своими избирателями.

"Если выбирать между опытной и сильной Тимошенко и молодым, талантливым Зеленским, то все подсознательно понимают, что если он станет президентом, то не будет ответственности. Потому что ничего не обещает. А Тимошенко берет на себя ответственность", - отметил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Высокий рейтинг Владимира Зеленского эксперты объяснили бешеным антирейтингом Петра Порошенко.

"Зеленский - это олицетворение протеста граждан против политики действующей власти, по актораголосують назло Порошенко и его коррупционном окружению", - отметил Константин Матвиенко.

Эксперты уверены, сам Петр Порошенко после коррупционного скандала вокруг хищения армии потерял всякие шансы на выход во второй тур выборов.



