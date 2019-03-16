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Соратники Таруты поддержали его решение сняться с выборов в пользу Тимошенко

суббота, 16 марта 2019, 15:23

Партия "Основа" поддержала решение своего лидера Сергея Таруты поддержать Юлию Тимошенко на выборах президента.

Об этом сообщает избирательный штаб "Основы"

"Наша партия исходила из того, что на сегодняшний день Юлия Тимошенко имеет наибольшие шансы на победу среди прогрессивных проукраинских политиков. Но победа на выборах возможна только при консолидации всех здоровых политических сил и создании мощной альтернативы кандидату-самовыдвиженцу, представляющий коррумпированную власть", - отмечает председатель партии "Основа" Андрей Николаенко.

"Дело чести для партии "Основа" - приложить максимальные усилия к объединению всех прогрессивных сил украинского общества и политикума. Чтобы на президентских и парламентских выборах в 2019 году победили порядочные и патриотические профессионалы с высокой репутацией и четкой стратегией возвращения мира и развития экономики Украины", - добавляет глава "Основы".

"Украина не должна потерять на президентских и парламентских выборах 2019 свой последний шанс стать успешной и самодостаточной державой. Пришло время объединиться и побеждать!", - отмечает пресс-служба "Основы".

Напомним, 16 марта на совместной пресс-конференции лидер партии "Основа" Сергей Тарута решил поддержать на президентских виборах31 марта 2019 кандидата на пост президента Украины от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Кроме того, Сергей Тарута и Юлия Тимошенко сегодня подписали также соответствующий Меморандум о взаимодействии. Цель такого взаимодействия кандидатов в президенты - "перезагрузка системы управления государством", отмечается в Меморандуме.

Кандидаты обязались прекратить кровопролитие на Донбассе и объединить страну от Востока до Запада, подготовить и принять новую Народную конституцию Украины, имплементировать программные наработки, изложенные в Новой экономической стратегии Украины и Доктрине сбалансированного развития "Украина 2030", реализовать Новый курс Украины.

Сергей Тарута и Юлия Тимошенко отметили, что они осознают личную ответственность за судьбу украинского народа и понимают, что успешную страну можно построить только при условии объединения усилий проукраинских политиков и прогрессивного общества.

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