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Путин тоже украл: в Украине прокомментировали скандал вокруг лозунгов Порошенко

воскресенье, 17 марта 2019, 15:48

Заявления о том, что действующий президент Петр Порошенко "украл" свои предвыборные лозунги у главы РФ Владимира Путина не стоит рассматривать всерьез.

Такое мнение в интервью "Апострофу" озвучил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

"Я убежден, что Путин тоже у кого-то (лозунги) украл", - сказал он.

Политик подчеркнул, что рейтинг Порошенко нельзя сравнить с рейтингом Путина.

"Путина поддерживает 70% москалей фанатично, а остальные - не фанатично, но все-таки поддерживают. У нас сейчас рейтинг президента одинаковый с рейтингом Зеленского и Тимошенко. И все же мы возбуждаемся на много глупостей, судя по рейтингу Зеленского. Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей", - отметил лидер "Братства".

По мнению политика, главный тезис Порошенко "сплотиться вокруг лидера" в Украине не работает.

"Вы видите сплочение вокруг Порошенко? Где оно? Просто есть ряд людей, которые размышляют очень просто: президентом будет или Зеленский, или Порошенко, или Юля. Зеленский - это унизительно. О Юле никто не может сказать, какой будет ее политика. Даже она сама. Порошенко: скорее всего, он будет делать то же, что делал до сих пор", - пояснил он.

Корчинский отметил, что много людей считает, что он - меньшее зло, чем все его основные конкуренты. При этом сказать, что все, кто поддерживает Порошенко сплотились вокруг лидера, так нельзя - они поддерживают Порошенко просто вопреки, потому что они не хотят, чтобы был кто-то другой.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Дмитрий Корчинский.

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