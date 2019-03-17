Тимошенко обещает Украине выгодный договор с МВФ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый президент сможет подписать с МВФ новую программу финансирования, который не будет предусматривать заоблачных тарифов.

Об этом Тимошенко сказала в эфире телеканала "ICTV", комментируя вопрос о соглашении Украины с Фондом, которое требует поднять цену на газ до рыночной.

"Я работала с МВФ, будучи премьер-министром, не один раз. И я убеждена, что мы будем работать гармонично, нормально и на благо Украины. Я смогу с ними подписать новую программу, которая не предусматривает каких-то вещей, связанных с нелогичным установлением тарифов, - заявила лидер "Батькивщины".

Глава партии напомнила, что недавно Окружной административный суд. Киева признал, что цена на газ установлена необоснованно и незаконно. Команда Тимошенко два года судилась с властью, чтобы доказать это.

"Суд признал, что тарифы установлены незаконно, несправедливо и они завышены. У меня есть решение суда и МВФ не сможет против него идти", - убеждена политик.

Лидер "Батькивщины" в очередной раз подчеркнула, что цена на газ после выборов будет снижена вдвое, а украинский газ будет направлен на нужды населения и бюджетной сферы.