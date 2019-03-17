Украинская контрразведка получила временного главу: кто он

Президент Украины Петр Порошенко назначил временным руководителем Службы внешней разведки Украины Андрея Алексеенко.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Алексеенко ранее был первым заместителем главы СВР. На должность он был назначен 27 ноября 2017 года указом президента. Тогда он занял место уволенного 17 октября Игоря Разинкова.

Согласно биографии Алексеенко на сайте СВР, ему 55 лет, родился в Черниговской области. В 1990 году окончил Киевский национальный университет им. Шевченко.

До назначения в СВР занимал различные должности в системе МИД Украины.

6 марта 2018 года Порошенко назначил его членом Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Как сообщал "Апостроф", 13 марта Порошенко подписал указ об увольнении главы Службы внешней разведки Украины Егора Божко.