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Тимошенко призвала поддерживать молодежь

вторник, 19 марта 2019, 14:35

Задача нового президента - создать все условия для реализации молодежи, иначе Украина может остаться государством без будущего.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время многолюдного митинга в Харькове, молодежной столицы страны, как назвала город политик.

Как отметила лидер "Батькивщины", сегодня самая большая ценность в мире - это интеллект людей.

Именно поэтому, Украина крайне важно стать конкурентами в мире по талантам и создать условия, которые не будут заставлять молодежь уезжать в другие государства.

Новый курс Украины, который инициировала Юлия Тимошенко и который она разработала с лучшими интеллектуалами, предусматривает создание всех условий для достойной жизни и работы, чтобы "каждый мог реализовать себя".

Новая молодежная политика, по словам Тимошенко, будет предусматривать бесплатное высшее образование.

мные государства сняли оплату за высшее образование. Университеты для своих студентов становятся магнитом, они собирают таланты со всего мира. Бесплатное высшее образование - это тренд развития человечества, который закладывает будущее на сотни лет", - рассказывает политик.

Следующий шаг - достойная стипендия. По словам лидера "Батькивщины", если студент демонстрирует высокий уровень знаний, успеваемость, то государство должно поддерживать его.

Важным шагом новой власти станет обеспечение молодых людей правом и возможностью начать собственное дело. Для этого будет введена система микрокредитования. Так, каждый банк под готовый бизнес-проект даст финансовые ресурсы без залога и под 3% годовых. Таким образом, объясняет Юлия Тимошенко, люди получат возможность не только себе работу дать, но и создать команду, члены которой также будут иметь работу.

Кроме того, новая молодежная политика будет предусматривать действительно доступное жилье, без первого взноса, под 3-4% годовых и со сроком возврата кредита от 10 и более лет. В результате, молодые люди смогут спокойно выплатить квартиру, не разрушая своих семейных бюджетов, добавила Председатель партии.

Также важным станет модернизация университетов, создание стартапов, кластеров, полное переоснащение науки, поддержка всех предприятий, которые разрабатывают инновационные продукты.

Не обошла вниманием лидер «Батькивщины» и ситуацию с рождаемостью детей, которая сейчас ниже смертность почти вдвое. Поэтому, новая власть вернет единовременное пособие при рождении ребенка, который был при премьере Тимошенко: на первого ребенка - 50 тыс. Грн, второго - 100 тыс. Грн, а третьего и более - 150 тыс. Грн.

Как подытожила Юлия Тимошенко, молодые талантливые люди в Украине не должны работать «как сырье» - государство должно способствовать их развитию: «Они берут заказы у крупных корпораций, делают технические продукты за копейки, потом отдают их и кто-то другой на этом зарабатывает. Я хочу поставить этому конец ».

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