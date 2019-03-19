Тимошенко призвала привлечь интеллектуалов к управлению страной

Отечественные интеллектуалы должны принимать участие в управлении страной и работать на ее развитие.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с научно-технической элитой в Харькове, где она находится в пределах предвыборного тура по Украине.

По словам лидера "Батькивщины", наша страна имеет уникальный интеллектуальный потенциал, но пока не вошла в 4 промышленную революцию. И это в то время, когда на мировых площадках обсуждают уже то, как строить отношения между людьми в эпоху этой революции.

"Нам надо немедленно думать о том, как интегрироваться, стать частью развития современного человечества. Ведь сейчас мы находимся на обочине", - отметила она.

Председатель партии отметила, что в инициированном ею и разработанном вместе с лучшими специалистами Новом экономическом курсе - программе пошаговых изменений в стране - предусмотрено, как с устаревшей сырьевой модели экономики перейти к инновационной.

К сожалению, обратила внимание лидер "Батькивщины", сегодня Украина в интеллектуальной плоскости "умудрилась стать сырьевым придатком мира".

"Мы не производим готов интеллектуальный продукт, мы работаем на аутсорсинг, на котором потом кто-то строит успешность своих экономик", - сказала Юлия Тимошенко.

Она также отметила, что наше государство должно бороться за таланты и создавать условия, чтобы способные украинцы могли жить и работать на Родине.

Заботиться нужно не только об уровне доходов, заметила Юлия Тимошенко, а о всей системе жизни, культуру, бесплатное образование, чтобы создать возможности реализовать себя каждому гражданину.