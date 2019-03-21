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Деревянко заявил в Раде об угрозе конституционного переворота: видео

четверг, 21 марта 2019, 18:17

Накануне дня президентских выборов много признаков указывает на то, что власти могут готовить конституционный переворот, который будет заключаться в замене волеизъявления граждан Украины.

Об этом заявил кандидат в президенты от партии "ВОЛЯ", нардеп Юрий Деревянко на брифинге в парламенте.

"Мы сегодня видим прямые признаки подготовки к конституционному перевороту, который заключается в том, чтобы подменить волеизъявление украинцев на выборах, которые должны состояться через 10 дней, и таким незаконным неконституционным способом сохранить власть или захватить власть", - заявил Деревянко.

По его словам, об этом свидетельствуют формирование сетей по скупке голосов избирателей по всей стране, "монетизация субсидий" и подкуп избирателей через средства государственного бюджета; технические кандидаты, а также отсутствие боксов, в которых должны перевозиться бюллетени с УИК и ОИК, что создает безграничные возможности бросить дополнительные бюллетени после завершения работы УИК и оформления протоколов.

Деревянко добавил, что следующие признаки будут свидетельствовать о том, что этот сценарий начал осуществляться:

- затягивание ЦИК процедуры подсчета голосов более чем на один-два дня, которых вполне достаточно для подсчета 99% голосов;

- наличие двух или более протоколов УИК, которые будут существенно отличаться;

- существенное несоответствие результатов параллельного подсчета голосов, который будет проводить пария "ВОЛЯ" и ряд других оппозиционных Порошенко, партий, результатам, которые обнародует ЦИК.

"Мы должны не допустить этого сценария. Мы объявим полную мобилизацию избирателей в ОИК и ЦИК, мы обеспечим мобильные группы автомобилистов. Мы будем освещать ход подсчета голосов на наших страницах в ФБ и в нашем пресс-руме партии "ВОЛЯ", - сообщил кандидат в президенты.

"Давайте в этот раз сделаем все, чтобы раз и навсегда покончить с этим цирком, выбросить эту систему и ее олигархических представителей. Давайте проголосуем за то, во что мы верим, за наши убеждения, за то, что нас приведет к сильной и успешной Украины", - обратился Деревянко к украинцам.

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