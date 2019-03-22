Тимошенко призвала украинцев к объединению ради мира

Новая власть должна объединить Украину и действовать по четко определенному плану, который выведет страну из эпохи руин в эпоху возрождения и становления.

Об этом во время митинга в Чернигове заявила Юлия Тимошенко.

"Пока нас разъединяют по политическим, языковым или религиозным признакам, до тех пор страну будут разрывать и создавать условия для дальнейшей оккупации", - предостерегла лидер "Батькивщины".

Она отметила, что политики должны быть примером такого объединения и вспомнила о решении Сергея Таруты, который поддержал ее кандидатуру.

Тимошенко убеждена: для того чтобы провести изменения, новой власти нужно вернуть доверие людей. Именно поэтому, по ее словам, она подписала письменное обязательство кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины. В этом документе четко определен перечень конкретных шагов, которые лидер "Батькивщины" воплотит в жизнь после победы на выборах.

Тимошенко в очередной раз отметила, что Новый курс Украины, разработанный лучшими отечественными специалистами, является пошаговым планом изменений.

В нем предусмотрено привлечение стран-гарантов Будапештского меморандума к новым мощным переговорам по возврату мира в Украине, внедрение персонифицированной пенсионной системы и повышение пенсий (до уровня 4425 грн) и зарплат, как в соседней Польше.

Также, по ее словам, новая власть предполагает медицинское страхование для каждого украинца: "Работодатели за счет снижения налогов будут платить обязательную страховку для работающих, а для пенсионеров и детей, нетрудоспособных страховку будет платить государство".

В Новом курсе также четко прописаны и все условия для того, чтобы молодежь могла жить и работать на родной земле, а не искать лучшей жизни за границу.

Еще одним фундаментальным обязательством лидер "Батькивщины" назвала снижение цен на газ вдвое, и как следствие - на тепло и на горячую воду. Она напомнила, что действующая власть запланировала подорожание тарифов с мая на 15%, а с декабря - еще на 25%, что "невозможно допустить".

"Нужно, чтобы новый президент вернул порядок, существовавший до 2014 года - украинский газ отдать на нужды населения и бюджетной сферы", - добавила кандидат в президенты.

Тимошенко заверила, что между президентскими и парламентскими выборами полгода и за это время новый президент должен показать результат.

"Это будет политическая ответственность. Я знаю, что я смогу воплотить в жизнь эти обязательства. Я верю в Новый курс и в то, что мы закончим эпоху руин и начнем эпоху успеха и состоятельности каждой украинской семьи", - подытожила лидер "Батькивщины".