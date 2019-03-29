В Украине стартовала акция "Украина выбирает изменения" с участием Тимошенко

В Киеве, Мариуполе и Львове проходит Всеукраинская акция единения "Украина выбирает изменения" при участии кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.

Об этом говорится на сайте партии "Батькивщина".

"Мероприятие объединило всю нашу страну: митинги одновременно проходят на Михайловской площади в Киеве, где собралось около 20 тыс. человек, на Соборной площади в Мариуполе и на площади перед университетом им. Ивана Франко во Львове, где собралось около 5000 человек" - говорится в сообщении.

Поддержать Тимошенко на акцию в Киеве пришли ее доверенные лица - председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, волонтер, юрист, общественный активист Геннадий Друзенко, ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов. Все они призывали голосовать за кандидата в президенты Юлию Тимошенко.

В то же время на площадях во Львове и Мариуполе выступают первый президент Украины Леонид Кравчук и кандидат в президенты Сергей Тарута, который недавно заявил о поддержке лидера "Батькивщины".

Три города, в которых будет происходить Всеукраинская акция единения, связанные телемостом.

Во время своего выступления Тимошенко напомнила, что за последние месяцы объехала всю Украину от восхода до запада, где увидела и пообщалась с тысячами людей. Все они, подчеркнула председатель партии, ждут изменения в стране.

Именно поэтому 31 марта, отметила Тимошенко, станет историческим днем - шансом все изменить.

"Украина сильная и способна пройти испытание. И выйти на путь процветания", - подытожила она.