РУС. | УКР.

пятница, 29 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.08
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

29 марта

17:05
В Украине стартовала акция "Украина выбирает изменения" с участием Тимошенко
17:00
Гороскоп на завтра: Овнов ждут неприятности, а у Львов будут конфликты
16:58
​В "Нафтогазе" оценили шансы России достроить газопровод в обход Украины в срок
16:55
Бизнесмен Бахматюк рассказал, как восстановил "Укрлендфарминг" после агрессии России
16:51
В России запустили пикантный флешмоб, публикуя фото в поддержку уволенной "учительницы в купальнике"
16:47
​В сети меткой фотожабой высмеяли видео учений войск Путина с "глючным" оружием
16:40
Судья "Танцев со звездами" прокомментировала тайную свадьбу в США
16:05
Вика из "НеАнгелов" объяснила, почему прячет жениха
16:04
Скандал вокруг учителя-педофила под Киевом: появились фото "любителя мальчиков" и рассказ экс-жены
16:01
Умер актер, сыгравший в фильмах о Джеймсе Бонде
16:00
Снятый в Киеве клип о буллинге ЛГБТ-детей вошел в шорт-лист Берлинского фестиваля
15:59
Нардеп рассказал о задержании преступника, которые украл квартиру у пенсионерки: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине стартовала акция "Украина выбирает изменения" с участием Тимошенко

пятница, 29 марта 2019, 17:05

В Киеве, Мариуполе и Львове проходит Всеукраинская акция единения "Украина выбирает изменения" при участии кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко.

Об этом говорится на сайте партии "Батькивщина".

"Мероприятие объединило всю нашу страну: митинги одновременно проходят на Михайловской площади в Киеве, где собралось около 20 тыс. человек, на Соборной площади в Мариуполе и на площади перед университетом им. Ивана Франко во Львове, где собралось около 5000 человек" - говорится в сообщении.

Поддержать Тимошенко на акцию в Киеве пришли ее доверенные лица - председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, волонтер, юрист, общественный активист Геннадий Друзенко, ветеран АТО, защитник Донецкого аэропорта Николай Тихонов. Все они призывали голосовать за кандидата в президенты Юлию Тимошенко.

В то же время на площадях во Львове и Мариуполе выступают первый президент Украины Леонид Кравчук и кандидат в президенты Сергей Тарута, который недавно заявил о поддержке лидера "Батькивщины".

Три города, в которых будет происходить Всеукраинская акция единения, связанные телемостом.

Во время своего выступления Тимошенко напомнила, что за последние месяцы объехала всю Украину от восхода до запада, где увидела и пообщалась с тысячами людей. Все они, подчеркнула председатель партии, ждут изменения в стране.

Именно поэтому 31 марта, отметила Тимошенко, станет историческим днем - шансом все изменить.

"Украина сильная и способна пройти испытание. И выйти на путь процветания", - подытожила она.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Посадить Гонтареву: тема развала банковской системы станет ключевой во втором туре

Борьба за голоса в регионах: кто и как кует победу на выборах президента

Дело об отмывании миллиардов "семьи" Януковича: что стоит за подозрениями ГПУ

До выборов еще будет много сюрпризов, а во втором туре начнется очень жесткая игра - политический эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: