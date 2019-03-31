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​Украинцы в Германии устроили ажиотаж вокруг выборов президента: впечатляющие фото

воскресенье, 31 марта 2019, 17:32

31 марта на избирательных участках в Германии образовались длинные очереди желающих проголосовать за своего кандидата в президенты Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Германии созданы в общей сложности 5 избирательных участков - в Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Дюссельдорфе и Гамбурге. Также известно, что большая очередь образовалась в участке, расположенном в посольстве Украины в Берлине. Она разрослась до около 200 метров. В немецкой столице в списках избирателей - почти 17 тыс. человек.

В Мюнхене, где в списке избирателей почти 30 тыс. человек, люди выстроились в длинную очередь в помещение Генерального консульства.

Очередь образовалась и в Дюссельдорфе, где проголосовать могут более 20 тыс. украинцев. Не легче проголосовать и во Франкфурте, где свой голос могут отдать более 13 тыс. украинцев.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что на участке очень много людей.

"Это очередь внизу в лифт, а на этаже еще очередь", - отметил он в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве во время выборов будет работать объединенный общественно-добровольческий штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии", который будет следить за выборами, проводить экзит-пол и сообщать о ходе голосования.

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Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

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