Первые итоги выборов в Украине: как отреагировали лидеры президентской гонки

В Украине подвели предварительные результаты выборов президента Украины.

"Апостроф" предлагает читателям ознакомиться с тем, что сказали топ-5 кандидатов в президенты, за которых голосовали украинцы.

Победитель первого тура выборов, шоумен Владимир Зеленский в свойственной ему манере пошутил, что экзит-полов много, а победитель один.

Также он сдержанно поблагодарил украинцев, отметив, что пока сделан только шаг к большой победе. Зеленский также заявил, что готов пойти на дебаты перед вторым туром выборов президента.

Президент Украины Петр Порошенко пытался то ли скрыть разочарование от второго места, то ли радость от выхода во второй тур.

Он похвалил выборы за демократию и острую конкуренцию. Также обратился к сторонникам Зеленского, отметив, что услышал их протест и пообещав более глубокие реформы. Не обошлось и без намеков на Зеленского.

В частности, в Twitter президента появилась вот такая "говорящая" картинка.

А вот занявшей третье место Юлии Тимошенко было не до шуток.

Она заявила, что не признает результаты экзит-пола, считая, что социологи, которые его проводили, продались. Она отметила, что ее политсила также проводила опрос и он показывает, что Зеленский и Тимошенко встретятся во втором туре.

"Полагаться в нашей стране без демократии, без настоящей социологии, с большими миллиардными ресурсами, которые потрачены на подкуп избирателей, можно только на протоколы участковых и окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями и оригинальными подписями", - подчеркнула она.

Занявший четвертое место Юрий Бойко завил, что в целом доволен тем, какую поддержку получил на выборах. Он также выразил мнение, что люди, поддержавшие его, побоялись признаться социологам в своем выборе.

"Все возможные и невозможные варианты воздействия на избирателей были, начиная от банальной раздачи денег, заканчивая беспрецедентным давлением на работников организаций, которые практически находились в условиях, когда они либо голосуют за одного президента, или их увольняют", - отметил политик.

Он также выразил уверенность в том, что Порошенко причастен к фальсификациям на выборах и заявил о намерении защищать результаты выборов законным путем.

Еще более категоричен был замыкающий топ пятерку кандидатов Анатолий Гриценко. Он заявил, что во втором туре ни в коем случае не поддержит Порошенко.

"Мое личное мнение: я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать и за Зеленского, потому что его не знаю", - подчеркнул он.

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