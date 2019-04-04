Порошенко внезапно приехал на НСК "Олимпийский": опубликовано видео

Глава Украины Петр Порошенко приехал на НСК "Олимпийский", чтобы встретится со спортсменами паралимпийцами.

Трансляция встречи велась на странице президента в Facebook.

На стадионе Порошенко провел встречу с участниками Украинской сборной Invictus Games (Игры непокоренных - международные соревнования в паралимпийском стиле, в которых принимают участие раненые военнослужащие и ветераны АТО - ред.).

При встрече президент пожал всем руки, а спортсмены рассказали о своей сборной. Также Порошенко заявил: "Сегодня вся страна увидит, что именно делается на стадионе "Олимпийский" и какие украинские Герои тут тренируются...".

Как сообщал "Апостроф", кандидат на выборах президента Владимир Зеленский согласился на дебаты с Петром Порошенко. Однако он предложил провести их на НСК "Олимпийский".

Напомним, нынешний президент и кандидат на выборах Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому и ответил ему на вызов на дебаты на стадионе.