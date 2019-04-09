Закон об импичменте до второго тура: Деревянко озвучил ультиматум для Порошенко

Верховная Рада должна до второго тура выборов президента проголосовать за закон об импичменте, который действующий глава государства Петр Порошенко обещал принять еще 5 лет назад.

Об этом во время брифинга в парламенте заявил один из лидеров партии "Воля", народный депутат Юрий Деревянко.

Он напомнил, что в понедельник, 8 апреля, во время согласительного совета обратился к участникам второго тура выборов - Порошенко и Владимиру Зеленскому, чтобы они публично обратились в Верховную Раду относительно принятия закона об импичменте именно перед вторым туром.

Нардеп напомнил, что Порошенко обещал принятие закона об импичменте еще во время избирательной кампании 2014 года, а фракция ББП подписала коалиционное соглашение, "в котором было указано, что в первом квартале 2015 года, как неотложный, будет внесен законопроект о президенте Украины и прекращении его полномочий, то есть закон об импичменте ".

"Но прошло 5 лет и ничего нет", - заявил Деревянко.

Он добавил, что Порошенко отреагировал на его обращение и заявил о необходимости создания рабочей группы для разработки законопроекта.

"Какие могут быть рабочие группы? Если законопроект об импичменте внесен еще 31 октября 2017 года, он готов для того, чтобы его рассматривать. Его надо рассматривать и голосовать, а не создавать какие-то условные рабочие группы для того, чтобы очередной раз заговорить этот вопрос и ничего не принять", - сказал нардеп.

Он считает, что этот закон должен быть рассмотрен на этой пленарной неделе (8-12 апреля), которая является последней перед вторым туром выборов. Если же это не удастся сделать, Деревянко предложил Порошенко инициировать через фракцию БПП внесение изменений в календарный план, сделав следующую неделю также сессионной или провести внеочередное заседание.

"Для того, чтобы закон об импичменте, который вы обещали 5 лет назад и не внесли, но в 2017 году я вам помог и внес еще до второго тура выборов президента принять. Чтобы вся страна увидела, вы говорите правду или это очередной трюк для того, чтобы пройти во второй тур и ничего не сделать", - заявил Деревянко.

Напомним, Деревянко 31 октября 2017 года зарегистрировал в парламенте законопроект №7248 проект закона о президенте Украины и порядок прекращения его полномочий (об импичменте).