Скандальный нардеп добивается отмены запрета на выезд, чтоб сбежать из Украины - СМИ

Народный депутат Дмитрий Святаш после выборов пытается в суде отменить запрет выезда за долги и сбежать заграницу.

Об этом сообщает From-ua со ссылкой на официальный веб-портал судебной власти.

Как отмечает издание, на рассмотрение судьи Дзержинского районного суда Харькова Дениса Цвирюка попало заявление одиозного депутата от партии "Возрождение" Дмитрия Святаша об отмене ограничения выезда за пределы Украины.

При этом издание напоминает, что в апреле 2018 года именно Дзержинский районный суд Харькова запретил политику, который уже давно уклоняется от уплаты долгов в размере более 100 млн. долларов перед «УкрСиббанком, выезд за рубеж.

Предыдущие неформальные попытки Дмитрия Святаша решить себе отмену выезда за рубеж путем коррумпирования судей Дзержинского районного суда Киева и Апелляционного суда Харькова, закончились рядом громких скандалов и отстранением от выполнения должностных обязанностей одного из судей апелляционной инстанции Владимира Плетнева, который, совместно с его дочерью Юлией Плетневой, выполняющей обязанности адвоката политика, были уличены в оказании «около юридической» помощи Святашу, пишет СМИ.

Также эпицентром скандалов, связанных с громкой фамилией Святаша стали юрист ГК «АИС» Наталья Осипчук и судья Дзержинского районного суда Харькова Анна Подус, гигабайты личной переписки которой, в том числе и с юристами АИС, стали достоянием общественности.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на реестр неоднократно сообщали, что Дмитрий Святаш внесен в реестр должников Министерства юстиции Украины. Несмотря на наличие долгов, Дмитрий Святаш ведет довольно роскошный образ жизни одевая супругу в соболиные шубы, владеет недвижимостью в Латвии, а его супруга не экономит на отдыхе на элитных курортах.