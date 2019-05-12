RU   UA   EN  

воскресенье, 12 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

12 мая

22:59
​Порошенко повысил в звании одиозного прокурора-коррупционера
22:50
Великобритания - Канада - 0:8 онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
22:26
Формула-1: Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании, Mercedes сделал золотой дубль
22:23
Появились фото с похорон бойца ВСУ "Скифа", погибшего от пули российского наемника на Донбассе
22:04
Скандальный нардеп добивается отмены запрета на выезд, чтоб сбежать из Украины - СМИ
21:49
​Путин-школьник: в сети появилось видео с виноватым лидером Кремля
21:34
"Шахтер" почти чемпион: результаты всех матчей 28-го тура чемпионата Украины
21:14
​Дома уйдут под воду: эколог предупредила Украину об угрозе глобального потопа
20:32
​Дешевый шоубиз: в Украине рассказали, как Зеленский хакнул демократию
20:01
Лидер "Динамо" получил тяжелую травму и находится в палате интенсивной терапии: подробности
19:59
​Современные технологии и фруктовый сад: какой будет новая крыша Нотр-Дама
19:29
​Семь районов Киева оставят без горячей воды: адреса и сроки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандальный нардеп добивается отмены запрета на выезд, чтоб сбежать из Украины - СМИ

воскресенье, 12 мая 2019, 22:04
переглянути новину українською

Народный депутат Дмитрий Святаш после выборов пытается в суде отменить запрет выезда за долги и сбежать заграницу.

Об этом сообщает From-ua со ссылкой на официальный веб-портал судебной власти.

Как отмечает издание, на рассмотрение судьи Дзержинского районного суда Харькова Дениса Цвирюка попало заявление одиозного депутата от партии "Возрождение" Дмитрия Святаша об отмене ограничения выезда за пределы Украины.

При этом издание напоминает, что в апреле 2018 года именно Дзержинский районный суд Харькова запретил политику, который уже давно уклоняется от уплаты долгов в размере более 100 млн. долларов перед «УкрСиббанком, выезд за рубеж.

Предыдущие неформальные попытки Дмитрия Святаша решить себе отмену выезда за рубеж путем коррумпирования судей Дзержинского районного суда Киева и Апелляционного суда Харькова, закончились рядом громких скандалов и отстранением от выполнения должностных обязанностей одного из судей апелляционной инстанции Владимира Плетнева, который, совместно с его дочерью Юлией Плетневой, выполняющей обязанности адвоката политика, были уличены в оказании «около юридической» помощи Святашу, пишет СМИ.

Также эпицентром скандалов, связанных с громкой фамилией Святаша стали юрист ГК «АИС» Наталья Осипчук и судья Дзержинского районного суда Харькова Анна Подус, гигабайты личной переписки которой, в том числе и с юристами АИС, стали достоянием общественности.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на реестр неоднократно сообщали, что Дмитрий Святаш внесен в реестр должников Министерства юстиции Украины. Несмотря на наличие долгов, Дмитрий Святаш ведет довольно роскошный образ жизни одевая супругу в соболиные шубы, владеет недвижимостью в Латвии, а его супруга не экономит на отдыхе на элитных курортах.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Конституция для народа или народ для Конституции?

Мы пока не доверяем друг другу: как в Украине выбирали руководство Антикорсуда

Инаугурация Зеленского: важные факты и опыт предшест­венников

Наступление России на Азовское побережье: как не пропустить момент

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: