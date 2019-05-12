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Зеленский три дня снится: киевляне рассказали, почему стоит распустить Раду

воскресенье, 12 мая 2019, 11:59
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Только 4 процента украинцев доверяют нынешнему созыву украинского парламента, в связи с чем они поддерживают идею новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о его роспуске.

Об этом говорится в ролике, опубликованном на странице главы государства в YouTube.

В ходе опроса киевляне заявили, что поддерживают такую инициативу. Жители столицы также рассказали о том, что именно им не нравится в работе парламента.

Некоторые жаловались на уровень жизни, а некоторые - на разбитые дороги.

В команде Зеленского пообещали, что он лично ответит на вопрос про роспуск Верховной Рады, когда видео наберет 1 миллион просмотров.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского сделали важное заявление о роспуске Верховной Рады.

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