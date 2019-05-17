​Зеленский пригласил на инаугурацию всех желающих: названо место встречи

Новоизбранный президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский сообщил, что "очень хотел бы принести президентскую присягу смотря народу в глаза".

"Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал он.

Он добавил, что его инаугурация будет транслироваться на больших экранах.

Как сообщал "Апостроф", России нет в числе стран, представители которых приглашены на предстоящую 20 мая инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.