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​Зеленский пригласил на инаугурацию всех желающих: названо место встречи

пятница, 17 мая 2019, 21:31
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Новоизбранный президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский сообщил, что "очень хотел бы принести президентскую присягу смотря народу в глаза".

"Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал он.

Он добавил, что его инаугурация будет транслироваться на больших экранах.

Как сообщал "Апостроф", России нет в числе стран, представители которых приглашены на предстоящую 20 мая инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.

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