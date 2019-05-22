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Застряли в "мертвой точке": новый замглавы АП рассказал о первом разговоре с Зеленским

среда, 22 мая 2019, 20:25
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Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал при личной встрече с новоназначенным заместителем главы его администрации Вадимом Пристайко.

Ее подробности рассказал журналистам в среду, 22 мая, заместитель главы АП Вадим Пристайко, передает УНН.

"С Президентом мы сейчас говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на мертвой точке: Минск, все процессы, включая миротворческие, Трехсторонняя контактная группа, нормандийський формат. Телефонные переговоры лидеров, которые состоялись сегодня, которые состоятся в ближайшее время. Этому был посвящен разговор с Президентом", - поделился деталями встречи он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что изменилось на Банковой с приходом Зеленского.

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