​Скандал с референдумом: в Украине назвали условия, на которых можно вести переговоры с Кремлем

Украине в любом случае придется пойти на компромисс для прекращения войны на Донбассе, но к этому нужно подойти так, чтобы санкции Запада против РФ поспособствовали не только прекращению военных действий, но и укреплению украинской экономики.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Если мы не хотим, чтобы ситуация пошла по самому худшему для нас варианту, когда Россия договаривается с Западом, и нас просто сливают, то мы должны занять активную позицию и пытаться предложить варианты по выходу из этого конфликта, которые являются приемлемыми, и для Штатов, и для Европы, и для России. В принципе контуры этого решения очевидны", - убежден соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко.

По мнению эксперта, Украина вынуждена идти на компромиссы, чтобы война на востоке Украины прекратилась.

"Мы в любом случае будем идти на какие-то компромиссы с Россией по поводу Донбасса. Понятно, что никто не признает Крым российским. Но мы будем идти на какие-то условия России - прежде всего, речь идет о вопросе снятия санкций, который будет ключевым. Мы можем пойти на снятие санкций в обмен на то, что они оттуда уходят, дают финансовую помощь вместе с Европой, 50 на 50, и забирают наиболее одиозных боевиков, а остальным мы проведем амнистию", - считает Романенко.

Он называет главной опасностью референдума – пассивность украинцев. По его словам, если ми будем пассивными – то все решат за нас.

"Если же мы будем активными и начнем наконец маневрировать и предлагать нашим партнерам и соседям на Западе рецепты, которые будут включать их интересы, тогда мы сможем выйти из этой ситуации с какими-то минимальными для себя потерями. Но мы сможем создать на Востоке Украины стабильность. Понятно, что нужно прекратить эти обстрелы, но ни в коем случае нельзя соглашаться на автономию, потому что это чревато дальнейшими проблемами. У нас ключевая красная черта – это отсутствие автономии. Но при этом мы должны быть готовыми идти на уступки, связанные с санкциями, и Запад это поймет. Им это тоже может быть выгодно, потому что за счет этих санкций можно будет спонсировать восстановление Донбасса", - подчеркнул эксперт.

По мнению Романенко, формула должна быть такая: мы снимаем санкции, а Россия и Европа дают по 3 миллиарда долларов в год, допустим, на срок в 5 лет. Получится около 30 миллиардов, чего хватит не только на восстановление Донбасса, но, и чтобы влить в Украину. То есть, по его словам, в Украины должна быть стратегия, направленная не только на прекращение войны, но и укрепление экономики.

"Как заставить Россию вливать деньги? Какая для нас разница, признает она себя стороной конфликта или не признает, если мы договоримся на приемлемых для нас условиях. Все и так знают, что Россия является участником конфликта. Для нас критическим является выход из конфликта либо его разморозка таким образом, чтобы нам это было приемлемо – на этом мы должны сосредоточиться. Никакого другого статуса, чем тот, что есть сегодня, мы не сможем получить, потому что Европа устала, в Штатах сложная ситуация, а в ООН у России право вето. Поэтому у нас нет реального инструмента, чтобы было так, как мы хотим. Тем более, что мы сделали очень мало, чтобы стать более сильными и иметь более сильные переговорные позиции. Фактически Зеленскому сейчас придется начинать все с нуля", - подытожил он.

Детально читайте в материале "Апострофа": Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского.