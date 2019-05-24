Коммунисты готовятся к съезду в Киеве: названа дата и интересные детали

В среду, 29 мая, в Киеве планируется съезд "Коммунистической партии Украины".

Об этом сообщили источники в партии.

"Да, мы хотим собраться в среду. Но это будет закрытый съезд, прессу пускать не планируется", - рассказал собеседник.

КПУ планирует участвовать на досрочных парламентских выборах и сейчас набирает команду людей без политического опыта со всех регионов. Пока никому не предлагают вступать в партию, но просят вносить членский взнос в размере 100 грн.

"Избирательный список будет начислять около 100 человек. Мы приглашаем всех желающих баллотироваться от партии в Верховную Раду", - добавил источник.

Петр Симоненко в комментарии "Апострофу" подтвердил, что партия готовится к парламентским выборам. Но уточнять дату съезда отказался.

"Мы об этом позднее скажем", - ответил политик. Также он не захотел назвать первую пятерку избирательного списка партии.

Отметим, в 2015 году Окружной административный суд Киева постановил прекратить деятельность КПУ. Но решение до сих пор не вступило в силу, так как с 2015 года ожидается рассмотрение Конституционным судом представления 46 депутатов о конституционности закона о декоммунизации. Несмотря на это, Компартия не имеет права участвовать в выборах.

В разговоре с "Апострофом" Симоменко отрицает это.

"Мы пойдем на выборы под названием "Компартия Украины", - утверждает политик.

Напомним, что в Киеве провели обыски в офисе КПУ и закрыли сайт партии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что активисты в Кривом Роге сорвали "шабаш" коммунистов.