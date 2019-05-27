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У Зеленского прокомментировали идею Коломойского о дефолте Украины

понедельник, 27 мая 2019, 20:15
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Глава политической партии "Слуга народа", советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков не поддерживает идею украинского бизнесмена Игоря Коломойского о дефолте Украины.

Об этом сообщает издание "Гордон".

"Завтра президент проведет встречу с МВФ, на которой будут расставлены многие точки над "і". Что касается моей субъективной позиции, я думаю, в сегодняшних условиях (дефолт - ред.) – это малоэффективный путь, и вряд ли Украина сможет по нему пойти", - сказал политик на пресс-конференции, которая прошла 27 мая в Киеве.

Напомним, о дефолте Украины также свое мнение высказали лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, лидер "Народного фронта" и экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали яркую карикатуру на президента Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского, который выступил за объявление дефолта Украины.

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