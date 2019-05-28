Названы чиновники, которым Зеленский доверяет больше всего

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего доверяет двоим людям в своей команде - руководителю Администрации президента Андрею Богдану и его первому помощнику Сергею Шефиру.

Об этом рассказал заместитель главы АП Кирилл Тимошенко в интервью изданию "Новое время".

"Есть топ-двойка. Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверяет проводить какие-то встречи, это формирование его графика, но не в формате ассистента", - сказал Тимошенко.

Соучредитель Студии "Квартал 95" Сергей Шефир, первый заместитель главы АП Сергей Трофимов и помощник президента Андрей Ермак являются "топовыми фигурами у Зеленского", которые вместе с президентом формируют его встречи. Кроме того, они и Богдан могут встречаться с людьми вместо главы государства.

Тимошенко объяснил, что в целом команда Зеленского - это специалисты в информационной политике.

"Но кроме этого есть реальное управление процессами. Мы понимаем, что, кроме Богдана, человека, которому доверяет президент, нет больше в команде... Ну и Шефир. Это две равнозначные позиции в принципе. В любом случае, кто-то должен заниматься процессами, а их здесь куча. Здесь много всяких нюансов, которые здесь бросили и уехали", - добавил он.

Тимошенко объяснил, что именно поэтому Богдан и возглавил Администрацию президента несмотря на различные скандалы и громкие заявления.

"Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он (Богдан - ред.) не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит", - добавил заместитель главы АП.

Как сообщал "Апостроф", лидер партии "Слуга народа", руководитель студии "Квартал 95" Иван Баканов назначен на должность первого заместителя Службы безопасности Украины.