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Билецкий предложил националистам поход на выборы единым фронтом: подробности

воскресенье, 02 июня 2019, 17:28
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Лидер политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий обратился к украинским националистам с призывом объединить усилия накануне досрочных парламентских выборов.

Об этом политик написал в воскресенье, 2 июня, в блоге на сайте "Украинская правда".

По словам Билецкого, только объединившись, украинские националисты и патриоты смогут предотвратить капитуляцию Украины в войне с Россией и защитить государственные интересы.

"Новая конфигурация власти с высокой вероятностью будет готова к капитуляции перед Россией и к сдаче национальных интересов. Национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых в Верховную Раду идет немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние 5 лет. Поэтому "Национальный корпус" инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт", – заявил Билецкий.

Политик также отметил, что на сегодня большинство существующих в Украине националистических партий не пользуются высокой поддержкой и доверием избирателей, поскольку раздроблены на мелкие группы и не могут противостоять "антирекламе" со стороны представителей действующей власти.

"Пока мы все воевали, волонтерили и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес – высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики и чтобы дискредитировать внутри страны и за рубежом. Ни один из старых брендов не набирает более 2,5% на этих выборах, потому объединяться должны не бренды, а люди, за чьими плечами – реальные дела", – отметил лидер "Национального корпуса".

Напомним, накануне "Национальный корпус" заявил о своей готовности участвовать в досрочных парламентских выборах. По словам представителей политической силы, лидером которой является действующий народный депутат и экс-командир добровольческого полка "Азов", целью участия в выборах является обновление украинской политической элиты и системы в целом ради создания государства национального единства и социальной справедливости.

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