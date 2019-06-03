Назван идеальный момент, чтобы выбить Россию с Донбасса

Украина сможет справиться с агрессией России на Донбассе только в случае серьезного кризиса внутри страны.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал националист, писатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

"В наступление мы сможем перейти только тогда, когда будет серьезный кризис внутри РФ. На тот момент наши вооруженные силы должны быть мобилизованы и общество должно быть готово к войне, хотя бы по факту того, что эта война идет. А кризис внутри РФ может случиться по той причине, что там все время случаются какие-то кризисы и довольно часто. И этим кризисом нам и нужно будет воспользоваться, когда политическое руководство РФ не сможет принимать решений. Вот и вся стратегия. К этому времени никакие переговоры с врагом не целесообразны", - уверен он.

По его словам, другого варианта для Украины нет и выиграть войну на Донбассе обманным путем вряд ли получится.

"Я думаю, что не надо садиться играть в карты с шулером, и пытаться его обмануть. Обманет именно он, ведь у него большой опыт. И самое главное - Путин на сегодняшний день может принимать решения единолично, а кто принимает решения в Украине, не знают даже украинцы. Это точно не новый президент, а насколько принимает решение единолично Коломойский, мы еще не знаем, здесь все может произойти", - говорит Корчинский.

Это объясняется, как считает политик и тем, что "Украина переполнена врагами Украины".

"Российская Федерация вычистила врагов РФ, а Украина переполнена врагами Украины, которые влияют на нашу политику, экономику, бизнес, принятие решений. Агентуры врага полно везде, и усилия для уничтожения этой агентуры еще не были осуществлены. То есть вести сложные игры с врагом нет смысла. Тем более, что мы уже это пытались делать. Минские договоренности - это попытка такой игры с нашей стороны, но они ни к чему не привели. Они не привели даже к освобождению военнопленных, в каком-то таком количестве, в котором нам хотелось бы", - резюмирует он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Зеленский боится говорить прямо о капитуляции Украины по одной причине - Дмитрий Корчинский.