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Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть

понедельник, 03 июня 2019, 20:37
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В понедельник, 3 июня, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о конфискации незаконных активов чиновников и наказании за приобретение таких активов.

Текст законопроекта был опубликован на сайте Верховной Рады.

Официальное название проекта – "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов".

Законопроект предполагает дополнение Криминального Кодекса статьей 368-5, согласно которой незаконное обогащение наказывается "лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет".

Зеленский предлагает наказывать госслужащих за активы, стоимость которых превышает доход на более чем 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас - 204 тыс. грн).

Предыдущая статья, отмененная Конституционным судом, предусматривала наказание для тех, у кого разница между доходами и состоянием составляла тысячу необлагаемых минимумов (17 тыс. грн).

Кроме того, в отмененной версии незаконными считались активы, "законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами". По мнению Конституционного суда, это противоречило презумпции невиновности. В проекте, который внес Зеленский, такой фразы нет.

Также предложение президента отличается от предыдущей нормы тем, что предусматривает единую степень тяжести этого преступления. В то время как раньше наказание было разным: до двух лет - для служащих, от двух до пяти - для тех, кто занимает ответственное положение, и от 5 до 10 - особо ответственное положение. Во всех случаях также была предусмотрена конфискация имущества.

Напомним, подробнее о скандальной отмене предыдущей версии закона читайте в материале "Апострофа": Подарок перед выборами: почему отменили наказание за незаконное обогащение.

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