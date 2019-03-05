Подарок перед выборами: почему отменили наказание за незаконное обогащение

В конце 2017 года народные избранники из разных парламентских фракций неожиданно проявили чудеса договороспособности: 59 нардепов, представляющих "Народный фронт", БПП, Оппозиционный блок, Радикальную партию, группы "Воля народа" и "Видродження", обратились в Конституционный суд с требованием убрать из Уголовного кодекса статью 368-2, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. А спустя полтора года служители Фемиды в красных мантиях наконец-то вынесли решение: статья 368-2 действительно не отвечает главному документу страны, а значит, в Уголовном кодексе ей не место. Вероятно, после такого юридического крена где-то перестал грустить один Роман Насиров, однако общественность и антикоррупционеры возмутились: отменить ответственность за незаконное обогащение, да еще и на фоне громкого коррупционного скандала в оборонке, это слишком даже для Украины. Так ли это на самом деле, разбирался "Апостроф".

"Скользкая" презумпция

Статья, которую отменил суд, трактует незаконное обогащение как: "Приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу".

К такому определению у судей возникло два основных замечания. Во-первых, принцип "не можешь объяснить происхождение активов - за решетку" - противоречит презумпции невиновности, согласно которому подозреваемый не обязан ничего доказывать, чтобы считаться чистым перед законом.

"Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления", - гласит 62 статья Конституции.

Вторая претензия судей заключается в том, что 63 статья Конституции запрещает преследовать человека в судебном порядке за отказ давать показания или пояснения о себе, членах семьи или близких родственниках. А чтобы объяснить происхождение активов, без показаний о себе или родственниках (на которых, как правило, эти активы и записываются) никак не обойтись.

Впрочем, судья КС Сергей Головатый в своем "расходящемся мнении" отметил, что статья не противоречит презумпции невиновности, так как доказательства незаконного обогащения "по правилам уголовного производства должны собирать и предоставлять судебные органы публичного обвинения".

Но это не повлияло на общую картину: голосами 14 из 18 членов Конституционного суда, статья 368-2 была отменена.

Что дальше

В НАБУ уже запаниковали. Как уверяют правоохранители, по статье 368-2 они успели возбудить 65 уголовных дел, в которых расследуются факты незаконного обогащения на сумму более 500 миллионов гривен. Теперь все эти дела придется закрывать, а главные фигуранты в них - лучшие люди страны: судьи, прокуроры, народные депутаты, чиновники и даже целый министр Владимир Омелян.

Негодуют и в НАПК. Там запустили проверку 500 деклараций чиновников, которую теперь нет смысла проводить. И даже если КС отменит свое решение, возобновить эти дела уже не выйдет, так как закон не имеет обратной силы.

Успокоить правоохранителей, а вместе с ними и общественников, вызвался президент Петр Порошенко: 28 февраля в ВР был зарегистрирован его законопроект о незаконном обогащении с другими формулировками.

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Итак, президент предлагает считать незаконным обогащением "приобретение активов без законных на то оснований, при отсутствии признаков злоупотребления властью или служебным положением, или признаков принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды". А как еще чиновники незаконно обогащаются, если не используют власть, служебное положение или получают взятки? Получается, что в суде прокурор сначала должен будет доказать, что чиновник не брал взяток, не использовал служебное положение, а потом только доказывать, что он незаконно обогатился.

Свой законопроект предложила и Юлия Тимошенко. Но и он достаточно спорный. Леди Ю предлагает считать незаконным обогащением приобретение активов, "незаконность оснований приобретения которых признано в судебном порядке".

По словам активистов "Центра противодействия коррупции" (ЦПК), такая юридическая конструкция вообще делает невозможным привлечение к ответственности за незаконное обогащение.

"Ведь предлагается два этапа признания обогащения незаконным. Сначала суд должен признать незаконность оснований приобретения активов, а затем по второму кругу, руководствуясь судебным решением, вновь расследовать то же деяние", - уверяют в ЦПК.

Но даже если в ближайшее время нардепы примут новый закон с идеальной юридической конструкцией, с его помощью все равно не выйдет открыть заново похороненные уголовные дела.

"По тем фактам, которые уже рассматривались в делах, этого нельзя сделать. Только если будут какие-то новые факты", - пояснили "Апострофу" в пресс-службе НАБУ.

Такой вот подарок коррупционерам.

Впрочем, по мнению президента Ассоциации адвокатов Украины Зои Ярош, не стоит переоценивать статью 368-2, так как она все равно не нанесла бы большого вреда нечистым на руку чиновникам.

"Юридическая конструкция статьи, по моему мнению, не могла привести ни к чему, кроме оправдательного приговора. Можно, конечно, вести расследования, собирать тома материалов, но по итогу ничего не добиться, - говорит "Апострофу" юрист. - Отмена этой статьи - спасение репутации наших антикоррупционных органов, ведь они понесли бы большие репутационные потери, если бы все дела закончились оправдательными приговорами".

С другой стороны, какому-нибудь условному депутату иметь в активе против себя открытое уголовное дело, пусть даже с высокими шансами на "ничего не будет" - сомнительное удовольствие, поэтому лучше не рисковать.

Фото: UNIAN

Политика или право

В Конституционном суде уверяют: их решение не имеет никакого отношения к политике.

"Конституционный суд не подстраивается под политическую конъюнктуру, не выполняет заказов", - отмечал глава КС Станислав Шевчук.

"Ну, конечно же, все главы КС говорили, что никакой политики нет, когда третий срок Кучме давали, когда полномочия Януковичу выделяли. Все говорили, что никакой политики, и все честно, по закону. Они ничего другого говорить не могут. Это исполнение пожелания главы государства", - сказал "Апострофу" нардеп Сергей Лещенко.

По мнению исполнительного директора "Центра противодействия коррупции" Дарьи Каленюк, время для отмены статьи было выбрано идеально.

"Это идеальное время для принятия такого решения. Перед выборами большинство в парламенте понимают, что они могут не пройти в следующий созыв ВР и лишиться неприкосновенности, став "клиентами" НАБУ, или уже являются их "клиентами", - пояснила "Апострофу" Каленюк.

Но даже если отбросить все оценочные суждения и обратиться к букве закона "О Конституционном суде Украины", то назвать этот орган полностью не ангажированным сложно, ведь свои квоты в КС имеет президент и парламент.

"Кроме того, в Конституционном суде есть еще одно обращение, которое касается неконституционности назначения двух судей КС. В 2018 году двое судей были назначены парламентом в нарушение процедуры, прописанной в законе", - резюмировала Каленюк.

А пока скандал разгорается внутри Украины, за ее пределами достаточно жестко отреагировали на дискуссионное решение Конституционного суда. Отмену ответственности за незаконное обогащение раскритиковали представители ЕС, "Большой семерки", Мирового банка. Безусловно, такое положение дел чревато санкциями по отношению к Украине. При этом "пропетлять", просто приняв новый закон, не получится, ведь западные партнеры призвали найти путь, при котором уголовные дела против коррупционеров должны быть возобновлены, а не забыты.

"Дело может дойти до серьезных угроз: применения штрафных санкций, отмены безвиза, программ помощи, финансирования, - говорит "Апострофу" дипломат Богдан Яременко. - Дело в том, что проблема борьбы с коррупцией для Запада важна уже не столько с точки зрения обеспечения жизнедеятельности Украины, сколько с точки зрения обеспечения собственного реноме. Ведь Западу постоянно нужно объяснять, что он помогает Украине по причине борьбы с коррупцией".

Другое дело, что обсуждать эту проблему Запад будет уже с новым президентом и новым парламентом Украины, поэтому до выборов резких действий ожидать не стоит.

"Но эта проблема просто так не рассосется", - резюмировал Богдан Яременко.