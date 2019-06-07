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Как Украина может отразить высадку путинского десанта: названы главные проблемы на море

пятница, 07 июня 2019, 14:17
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Наличие противокорабельных комплексов по всей береговой линии Черного и Азовского морей существенно уменьшает риск высадки десанта врага.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил директор информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец.

По словам специалиста, сейчас в ВМС выступают за классический подход, когда есть все виды боевых возможностей - корветы, катера, тральщики, морская пехота, авиация и подводные лодки.

"С другой стороны, есть финансовые возможности и оптимальные стратегии защиты. Если мы понимаем, что сегодня у нас есть несколько участков, которые опасны с точки зрения высадки десанта, то наиболее эффективный способ – это уничтожать десант противокорабельными комплексами. Наличие этих комплексов по всей береговой линии Черного и Азовского морей существенно уменьшает риск высадки десанта", - сказал Згурец.

Эксперт подчеркнул, что этот вопрос полностью зависит от финансовых возможностей страны.

"Хотя в ближайшее время вновь встанет вопрос возобновления программы "Корвет" за счет сотрудничества с мощным зарубежным партнером , который хочет закупить целую серию таких кораблей, которые разработаны нами. И за счет этого состоится реанимация проекта "Корвет" в Украине", - добавил он.

Специалист считает, что военно-морские силы Украины и их потенциал - наиболее уязвимое место в данный момент.

"Если говорить жестко, то блокировка наших портов состоялась. Мы начинаем терять деньги, то есть, несем экономические убытки из-за блокировки портов. Поэтому первое, что мы сейчас должны сделать – это полностью минимизировать риски десантных операций, которые существуют. И для этого нам очень нужен комплекс "Нептун" и другие мероприятия. Я думаю, что будет происходить насыщение Черного моря другими видами вооружений. Так же нам нужны и бесшумные и малогабаритные подводные лодки, чтобы создавать угрозу для российской стороны. Своими ракетными катерами нам будет очень трудно справиться с мощью России в формате непотопляемого авианосца "Крым", - подытожил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Есть несколько участков, где существует опасность вторжения России - Сергей Згурец.

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