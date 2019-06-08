Обмен пленными: стало известно о серьезном шаге Зеленского навстречу Кремлю

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 72-летнего уроженца России Вячеслава Высоцкого, который числился в так называемом "списке на обмен".

Об этом 8 июня со ссылкой на источники в Министерстве юстиции Украины сообщило издание "Настоящее Время".

Высоцкий был в списке тех, кого Украина планировала обменять на украинцев, которые находятся в тюрьмах России и аннексированного Крыма.

Как известно, уроженец Октябрьского района Курской области Вячеслав Высоцкий имеет украинское гражданство. Он осужден Деснянским судом Киева на 12 лет лишения свободы за государственною измену.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве прошла масштабная акция в поддержку украинских узников Кремля.



