RU  UA  EN

суббота, 8 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 июня

17:47
В Одессе в аварию попала дочь кандидата в президенты: подробности, фото
17:15
Во Львове громко напомнили Путину, кто он: опубликовано видео
17:14
К миллиардам туристов готовы: появились печальные летние фото главных курортов Крыма
17:00
Гороскоп на завтра: ссоры у Тельцов и важные встречи у Львов
16:51
Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения первенца
16:39
Кровоизлияние в мозг: фото и подробности о журналисте, жестоко избитом при массовой драке в Харькове
16:14
Гандзюк стала лауреатом премии Ukrainian ID Awards
16:06
В России журналисту грозит огромный срок: видео и новые подробности скандального дела
15:48
Сын коррупционера Москаленко баллотируется в Раду
15:28
Сезон-2019 открыт: появились яркие фото с популярного украинского пляжа
14:58
С Лазаревым и дочкой: Ани Лорак растрогала сеть "семейным" видео
14:53
Поели шаурму и "пощупали" президента: новые фото и детали "лесной" встречи с Зеленским
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Обмен пленными: стало известно о серьезном шаге Зеленского навстречу Кремлю

суббота, 08 июня 2019, 14:27
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 72-летнего уроженца России Вячеслава Высоцкого, который числился в так называемом "списке на обмен".

Об этом 8 июня со ссылкой на источники в Министерстве юстиции Украины сообщило издание "Настоящее Время".

Высоцкий был в списке тех, кого Украина планировала обменять на украинцев, которые находятся в тюрьмах России и аннексированного Крыма.

Как известно, уроженец Октябрьского района Курской области Вячеслав Высоцкий имеет украинское гражданство. Он осужден Деснянским судом Киева на 12 лет лишения свободы за государственною измену.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве прошла масштабная акция в поддержку украинских узников Кремля.


Фотовзгляд

Все галереи
Объединение "Оппоблока" с 4 партиями. Фотографии с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Не только Зеленский - политолог рассказал, что может привести к кризису в Украине

Ситуация с Крымом похожа на оккупацию СССР стран Балтии - сэр Малкольм Рифкинд

Трудности перевода: в чем опасность идеологии команды Зеленского

На пороге хаоса: что происходит с топ-партиями перед выборами в Верховную Раду

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: