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Названы фамилии 10 кандидатов на пост премьер-министра Великобритании

вторник, 11 июня 2019, 10:56
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В Великобритании опубликовали окончательный список кандидатов на должность премьер-министра.

Как сообщает BBC, всего здесь зарегистрировали десять кандидатов.

Так, в окончательный список вошли:

Министр окружающей среды Майкл Гоув;

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок;

Бывший парламентский секретарь Марк Харпер;

Министр иностранных дел Джереми Хант;

Министр внутренних дел Саджид Джавид;

Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон;

Экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом;

Бывший министр труда и пенсий Эстер Маквей;

Бывший секретарь Brexit Доминик Рааб;

Секретарь международного развития Рори Стюарт.

Нового премьера страны должны выбрать до середины июля. Выборы проходят путем двухэтапного голосования среди 125 тысяч членов Консервативной партии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что уже экс-глава правительства Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии на прошлой неделе.

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