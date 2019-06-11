Названы фамилии 10 кандидатов на пост премьер-министра Великобритании

В Великобритании опубликовали окончательный список кандидатов на должность премьер-министра.
Как сообщает BBC, всего здесь зарегистрировали десять кандидатов.
Так, в окончательный список вошли:
Министр окружающей среды Майкл Гоув;
Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок;
Бывший парламентский секретарь Марк Харпер;
Министр иностранных дел Джереми Хант;
Министр внутренних дел Саджид Джавид;
Бывший министр иностранных дел Борис Джонсон;
Экс-лидер Палаты общин Андреа Лидсом;
Бывший министр труда и пенсий Эстер Маквей;
Бывший секретарь Brexit Доминик Рааб;
Секретарь международного развития Рори Стюарт.
Нового премьера страны должны выбрать до середины июля. Выборы проходят путем двухэтапного голосования среди 125 тысяч членов Консервативной партии.
Ранее "Апостроф" сообщал, что уже экс-глава правительства Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии на прошлой неделе.