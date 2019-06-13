Форточка возможностей: в России заговорили о возможном перемирии с Украиной

Заместитель руководителя МИД России Григорий Карасин считает, что между Российской Федерацией и Украиной могут быть восстановлены нормальные отношения.

По словам дипломата, сейчас он видит "форточку возможностей" для этого.

"Если говорить о наших двусторонних отношениях с Украиной, то об этом говорил совершенно четко и понятно президент (РФ) вчера. Есть форточка возможностей, главное, чтобы в эту форточку возможностей посылались конструктивные сигналы, а не то, что всем надоело - затасканные русофобские комментарии и призывы", - сказал Карасин.

Он считает, что для этого есть "реальная возможность, но нужно работать".

Ранее "Апостроф" сообщал, что топ-чиновница ЕС попала в скандал из-за Крыма.