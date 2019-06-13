Саакашвили представил первую десятку своей партии на выборы в Раду

13 июня бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили объявил первую десятку кандидатов из списка партии "Рух новых сил", которые будут баллотироваться в Верховную Раду.
Так, в первую десятку вошли:
- Михаил Саакашвили;
- экс-заместитель Генерального прокурора в Украине Давид Сакварелидзе;
- бывший народный депутат Олесь Доний;
- двукратная чемпионка Европы по шахматам Наталья Жукова;
- бывший министр экономики Украины Владимир Лановой;
- жена мэра города Глухова Сумской области Мишеля Терещенко Елена Терещенко;
- депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах;
- экс-глава департамента финконтроля НАПК Анна Соломатина;
- активист Олег Михайлик;
- адвокат, член правления "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк.
Ранее "Апостроф" сообщал, что "Европейская солидарность" обнародовала топ-50 кандидатов в депутаты.