RU  UA  EN

пятница, 14 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

14 июня

00:32
Пляж на могилах военных: соцсети возмутило фото "отдыхающих" со Львова

13 июня

23:55
Саакашвили представил первую десятку своей партии на выборы в Раду
23:31
В Киеве придумали оригинальный способ борьбы с жарой: опубликовано видео
23:15
Затянуло под воду: в Чернигове произошла страшная трагедия со школьником
22:47
На Донбассе на шахте погибли двое рабочих: первые подробности
22:18
Суд по делу активиста Нацкорпуса, который стрелял в харьковского журналиста: реакция соцсетей
22:18
Нужно действовать: Тимошенко предложила свой план возрождения Украины
22:17
Простить и отпустить: Усик жестко высказался о конфликтах
21:50
Не стрелять в ответ: в ОБСЕ поддержали скандальный план Кучмы по Донбассу
21:20
Суд вынес вердикт по миллиардному спору Ахметова с Коломойским: подробности
21:17
Соперник сборной Украины в отборе на Евро-2020 принял громкое решение по главному тренеру
20:40
ГБР разработало механизм взаимодействия между госструктурами для пресечения пыток - Варченко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Саакашвили представил первую десятку своей партии на выборы в Раду

четверг, 13 июня 2019, 23:55
переглянути новину українською

13 июня бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили объявил первую десятку кандидатов из списка партии "Рух новых сил", которые будут баллотироваться в Верховную Раду.

Так, в первую десятку вошли:

  1. Михаил Саакашвили;
  2. экс-заместитель Генерального прокурора в Украине Давид Сакварелидзе;
  3. бывший народный депутат Олесь Доний;
  4. двукратная чемпионка Европы по шахматам Наталья Жукова;
  5. бывший министр экономики Украины Владимир Лановой;
  6. жена мэра города Глухова Сумской области Мишеля Терещенко Елена Терещенко;
  7. депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах;
  8. экс-глава департамента финконтроля НАПК Анна Соломатина;
  9. активист Олег Михайлик;
  10. адвокат, член правления "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Европейская солидарность" обнародовала топ-50 кандидатов в депутаты.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реформаторы, олигархи и прочий бизнес: кто есть кто в команде Зеленского

Нам предлагали услуги по разрешению дела в департаменте Горбатюка - адвокат судьи Татькова

Важно наказать Порошенко, чтобы каждый последующий это видел - Сергей Лещенко

Не только Зеленский - политолог рассказал, что может привести к кризису в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: