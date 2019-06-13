Саакашвили представил первую десятку своей партии на выборы в Раду

13 июня бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили объявил первую десятку кандидатов из списка партии "Рух новых сил", которые будут баллотироваться в Верховную Раду.

Так, в первую десятку вошли:

Михаил Саакашвили; экс-заместитель Генерального прокурора в Украине Давид Сакварелидзе; бывший народный депутат Олесь Доний; двукратная чемпионка Европы по шахматам Наталья Жукова; бывший министр экономики Украины Владимир Лановой; жена мэра города Глухова Сумской области Мишеля Терещенко Елена Терещенко; депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах; экс-глава департамента финконтроля НАПК Анна Соломатина; активист Олег Михайлик; адвокат, член правления "Харьковского антикоррупционного центра" Игорь Черняк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Европейская солидарность" обнародовала топ-50 кандидатов в депутаты.