Гостиный двор надо вернуть громаде Киева - депутат Муха

Гостиный двор на Контрактовой площади должен вернуться в собственность громады Киева, иначе он будет потерян навсегда.

Такое заявление в Facebook сделала депутат Киевского городского совета, председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха.

По ее словам, вместе с депутатом Валентином Мондриевским они зарегистрировали проект решения Киевского городского совета - обращение к Кабинету Министров по поводу неотложной безвозмездной передачи здания Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной громады Киева.

"Сейчас здание находится в государственной собственности - на балансе Регионального отделения Фонда госимущества по Киеву. Городские власти готовы реставрировать памятник архитектуры за счет киевского бюджета. Это возможно только после передачи в коммунальную собственность", - сказала она.

В Киевсовете также была создана рабочая группа по вопросам культуры, туризма и информполитики по наработке предложений по концепции использования здания Гостиного двора, которую возглавила Виктория Муха.